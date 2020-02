Multiplayer Risponde, nuova terrificante puntata oggi alle 17:00 con Aligi

Multiplayer Risponde torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta a partire dalle 17.00. Potete già cominciare a porre le vostre domande qui nei commenti!



Non possiamo ancora dirvi quale sarà l'argomento, ma solo che sarà Aligi Comandini a condurre le danze dopo aver concluso la diretta di Devil May Cry 3: Special Edition, il gioco che Capcom ha recentemente portato su Nintendo Switch. Possiamo dirvi che ci sarà un filo conduttore tra le due dirette e che speriamo che Aligi in questo viaggio non sia rimasto contagiato da un celebre virus.



Si tratta quindi di un appuntamento nel quale non bisogna avere paura di nulla, ma ne varrà la pena. Avete capito di che gioco si tratta? Fate le domande qua sotto. Non lo avete capito? Fatene di altre e testate l'enciclopedica sapienza del nostro inviato.



Potete visualizzare lo streaming direttamente qui oppure utilizzare il nostro canale Twitch (su iOS e Android bisogna utilizzare il sito o l'app ufficiale): basta iscriversi a questo indirizzo per ricevere anche le notifiche dei nuovi video.