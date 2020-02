Spider-Man, l'artista dei capezzoli di Peter Parker li voleva belli, ma che non distraessero

In Spider-Man di Insomniac Games per PS4 Peter Parker aveva per la prima volta dei capezzoli scolpiti. A realizzarli è stato l'artista Xavier Coelho-Kostolny, che li voleva belli, ma che non distraessero.



Nel gioco Peter Parker si può vedere senza maglietta grazie a un costume bonus risalente al 2018, che lo lascia letteralmente in mutande, come del resto la missione che serve svolgere per sbloccarlo. Visto il dettaglio dei personaggi dei giochi tripla A moderni, è sorta la necessità di scolpire tutte le parti del corpo del giovane, capezzoli compresi. A parlare dell'argomento, affermando di essere il primo artista ad aver scolpito i capezzoli di Peter Parker in un videogioco è stato Coelho-Kostolny stesso, in risposta ad alcuni commenti a un suo retweet.



Tutto è partito da un tweet di Ryan Benno, ex-Insomiac anch'egli, in cui scriveva: "I videogiochi sono grandi perché da qualche parte ci sono sicuramente degli artisti chiusi in una sala riunioni che discutono se fare o no i capezzoli a un personaggio e come devono sembrare." Coelho-Kostolny lo ha ripreso e commentato simpaticamente: "Essendo io l'uomo che ha scolpito i capezzoli di Spider-Man non so come concludere questo periodo, ma volevo solo iniziare un tweet scrivendo Essendo io l'uomo che ha scolpito i capezzoli di Spider-Man."

As the man who sculpted Spider-Man's nipples, I have nothing to finish this sentence and just wanted to start a tweet with "As the man who sculpted Spider-Man's nipples." https://t.co/4XVqauYeFn — Xavier GDC (@XCK3D) February 21, 2020