Dead or Alive 6, un video anticipa Tamaki per il Season Pass 4, al grido di evviva la sobrietà

Koei Tecmo ha pubblicato un nuovo video di Dead or Alive 6 per anticipare l'arrivo di Tamaki tra i personaggi giocabili, come parte del Season Pass 4. Tamaki è un personaggio di Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation e la sua presentazione non è proprio sobria. Diciamo che faticherete a guardarla negli occhi.



Dead or Alive 6 doveva rappresentare un ritorno alle origini per la serie, ossia nelle intenzioni degli sviluppatori non ci sarebbe dovuto essere il profluvio di contenuti piccanti che caratterizzò Dead or Alive 5. Qualcosa non deve essere andato per il verso giusto, stando al video di Tamaki. Quantomeno deve esserci stato un ripensamento, probabilmente dovuto alle vendite non proprio esaltanti.



Se vi interessa avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Dead or Alive 6. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il gioco è disponibile per PC, Xbox One e PS4.