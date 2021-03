Multiplayer Risponde, nuova puntata oggi alle 16.00: avremo tanto di cui parlare

Multiplayer Risponde oggi alle 16.00 con una nuova puntata, rigorosamente in diretta, in cui il nostro Vincenzo Lettera risponderà a tutte le vostre domande, inerenti il mondo dei videogame o completamente off-topic.

C'è tanto di cui parlare: la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, il che significa che manca solo un annuncio ufficiale e si potrà iniziare a discutere dei prossimi progetti e di eventuali esclusive Xbox.

Potremo inoltre tornare sull'evento digitale dedicato a Monster Hunter e sulle eventuali novità annunciate da Capcom per la sua celebre serie, che l'11 marzo 2021 compie esattamente diciassette anni.

Come detto, però, potremo andare anche completamente off topic, se vi va: intervenite nel corso della diretta con le vostre domande in chat o qui nei commenti: le leggeremo durante la live.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.