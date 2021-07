Nacon Connect 2021: il NACON Revolution X Pro Controller e tutte le periferiche presentate

Durante il Nacon Connect 2021 il publisher francese non ha presentato solo la sua ricca e varia lineup di giochi, ma anche il NACON Revolution X Pro Controller e tante altre periferiche per PC e console. Andiamo a scoprirle assieme.

Prima, però, vi lasciamo agli annunci dei giochi della Nacon Connect 2021.

• NACON Serie MG-X per smartphone - Designed for Xbox. I controller per smartphone MG-X e MG-X PRO sono stati appositamente progettati per fornire la massima esperienza agli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate. La serie MG-X è compatibile con tutti gli smartphone Android fino a 6,7 pollici e arriverà in Europa e Nord America nell'autunno 2021.

• NACON Revolution X Pro Controller - Xbox Series X|S, Xbox One & PC. Il controller premium Revolution X beneficia della vasta esperienza di NACON in termini di caratteristiche, comfort e personalizzazione. Su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, il Revolution X include una vasta gamma di opzioni di personalizzazione manuale e software, così come il supporto Dolby Atmos for Headphones. In arrivo nell'autunno 2021, il Revolution X offrirà ai giocatori competitivi un nuovo standard in termini di prestazioni.

• Cuffie RIG 400 HS e RIG 500 PRO HS GEN 2 - PlayStation 5. Al NACON Connect, i team RIG sono stati entusiasti di dare un primo sguardo esclusivo alle loro nuove periferiche audio per PlayStation 5. Con due nuove cuffie, la RIG 500 PRO HS GEN 2 e la RIG 400 HS, i possessori di PlayStation 5 possono ora godere della stessa impareggiabile qualità audio e dello stesso comfort alla base del successo globale di RIG. Ulteriori dettagli saranno condivisi molto presto.

• RIG 200 HS Stream Mic per PlayStation 5. RIG sta aggiungendo alla sua gamma di prodotti un microfono per lo streaming con licenza ufficiale per PlayStation 5. Attualmente in fase di sviluppo, il RIG 200 HS Steam Mic vanta una finitura metallica e una tecnologia specificamente adattata alla registrazione e allo streaming della voce su PlayStation 5.

• NACON Daija Arcade Stick per PlayStation 5. Per finire, Yannick Allaert e tutti i team NACON sono molto orgogliosi di annunciare la prossima uscita di un nuovo Daija Arcade Stick con licenza ufficiale per PlayStation 5. Già disponibile per PS4, questo arcade stick, che è stato sviluppato in collaborazione con la giocatrice professionista Marie-Laure 'Kayane' Norindr, ha vinto le lodi di legioni di giocatori per la sua ergonomia e i componenti SANWA. NACON intende ripetere questo successo con una nuova e migliorata versione per PS5.