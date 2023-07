Need for Speed: Most Wanted, è in sviluppo un remake? Indizi dall'attrice Simone Bailly

Nel futuro della serie Need for Speed pare potrebbe esserci la rivisitazione di uno dei giochi più amati della serie di EA, più nello specifico un remake di Need for Speed: Most Wanted , che potrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi nel 2024 .

Il post di Simone Bailly conferma l'arrivo di un remake di Need for Speed Most Wanted?

"Need for Speed: Most Wanted Remake verrà pubblicato nel 2024, lasciate un mi piace e un commento se volete vedere Cross (dean McKenzie) e la sua partner (Simone Bailly) dare la caccia ai ricercati.", recita il post della Bailey.

Il commento in questione è stato eliminato dall'attrice poco dopo la pubblicazione, ma non abbastanza in fretta da sfuggire agli occhi della community di ResetEra che ha salvato e condiviso una foto del post incriminato.

Chiaramente non c'è nulla di ufficiale e dunque consigliamo di prendere il tutto con le pinze, in attesa di una conferma o una smentita ufficiale da parte di EA e Criterion. Detto questo, che ne pensate? Sareste interessati a un remake del Need for Speed: Most Wanted del 2005?