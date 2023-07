PlayStation Store, Selezioni Essenziali: le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4

La promozione Selezioni Essenziali sta volgendo al termine, ma abbiamo ancora a disposizione una manciata di ore per approfittare delle offerte migliori sui giochi PS5 e PS4 attualmente disponibili su PlayStation Store. Ah, se solo ci fosse qualcuno a indicarcele! Ed eccoci qui con la nostra immancabile selezione, anche stavolta all'insegna del prezzo più basso di sempre e degli sconti applicati per la prima volta a determinati titoli, magari proprio quelli che non avete acquistato al lancio per non gravare ulteriormente sul backlog, ma che stavate aspettando al varco.

Octopath Traveler 2 Octopath Traveler 2 e la sua splendida grafica in HD-2D Inserito di diritto anche nella nostra lista dei migliori giochi di ruolo in offerta su Steam, Octopath Traveler 2 è alla prima offerta in assoluto su PlayStation Store e può dunque essere vostro al prezzo più basso finora, nella fattispecie 44,99€ anziché 59,99€: uno sconto del 25% che può senz'altro essere sufficiente a spronarvi per questo recupero eccellente, considerata la qualità del jRPG targato Square Enix. Parliamo infatti di un sequel che migliora l'esperienza del primo capitolo praticamente sotto ogni aspetto, andando a risolvere i problemi di cui avevamo parlato nella recensione di Octopath Traveler e aggiungendo ulteriore spessore a un pacchetto appare ora dannatamente solido e convincente, scritto in maniera brillante e forte di storie davvero coinvolgenti. Come avrete letto nella nostra recensione di Octopath Traveler 2, gli sviluppatori sono riusciti a sistemare il bilanciamento generale del gameplay e a valorizzare ulteriormente l'affascinante grafica HD-2D che caratterizza la serie, catapultandoci all'interno di scenari davvero suggestivi e ricchi di atmosfera mentre andiamo alla ricerca della nostra avventura della vita.

Miasma Chronicles Miasma Chronicles, i protagonisti del gioco Anche nel caso di Miasma Chronicles ci troviamo di fronte alla prima promozione in assoluto per l'RPG strategico di The Bearded Ladies, arrivata francamente con un po' di anticipo visto che il gioco è stato pubblicato molto di recente, lo scorso maggio. Le vendite potrebbero non aver premiato gli sforzi del team autore dell'ottimo Mutant Year Zero: Road to Eden, che magari però con gli sconti potrà recuperare terreno. Disponibile a 29,99€ anziché 49,99€, forte dunque di una riduzione del 40%, l'avventura di Elvis e del suo fratellastro robotico Diggs offre una campagna discretamente corposa, un'ambientazione post-apocalittica affascinante, un approccio originale alle meccaniche stealth e un ottimo gameplay in generale, pur mostrando il fianco a qualche mancanza dell'interfaccia e a dialoghi non sempre brillanti: ne abbiamo parlato nella recensione di Miasma Chronicles.

Persona 5 Strikers Persona 5 Strikers, una sequenza di combattimento Prezzo più basso di sempre su PlayStation Store anche per Persona 5 Strikers, lo spin-off action in stile Musou della serie Atlus che ci mette al comando dei Ladri Fantasma nell'ambito di un'esperienza focalizzata sui combattimenti, sebbene non sfrenatamente arcade come vorrebbe invece la tradizione delle produzioni targate Omega Force, anzi dotata di un sorprendente spessore. Potenzialmente vostro a soli 17,99€ anziché 59,99€, dunque con uno sconto del 70%, il gioco è molto legato su piano narrativo a Persona 5, com'era lecito attendersi, e può contare su di una colonna sonora altrettanto entusiasmante, capace di accompagnare nella maniera migliore possibile l'azione spettacolare che ben presto invade lo schermo. Avete letto la recensione di Persona 5 Strikers?