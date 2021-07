Neon White, nuovo gameplay trailer dallo Showcase di Annapurna Interactive

Neon White è tornato a mostrarsi durante lo Showcase di Annapurna Interactive. Il creative director del gioco, Ben Esposito, ha parlato del gameplay e delle altre caratteristiche di Neon White, un first-person action game nel quale bisogna sterminare sterminare demoni nel Paradiso.

Il gioco uscirà nell'inverno del 2021. Saremo White, un assassino scelto dall'inferno per contendersi con altri cacciatori di demoni la possibilità di vivere per sempre in paradiso. Gli altri assassini, però, hanno un che di familiare... vi siete già incontrati in una vita passata?

Il trailer mostra lo stile incredibile dell'esperienza, il suo ritmo frenetico, ma anche l'utilizzo di carte nel bel mezzo dell'azione. Sembra un prodotto molto interessante e uscirà su Pc e Nintendo Switch.