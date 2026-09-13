Nighthawks classificato per adulti su Steam, gli sviluppatori parlano di errore che potrebbe costargli caro

Nighthawks , gioco di ruolo a tema vampiri in sviluppo da diversi anni e atteso su PC il 22 settembre, si trova a pochi giorni dal lancio alle prese con un problema legato alla classificazione dei contenuti su Steam . Secondo il publisher Wadjet Eye Games, Valve ha assegnato al gioco l'etichetta "per adulti", una decisione che ne ha già ridotto la visibilità sulla piattaforma e ha portato alla sua rimozione dai cataloghi di alcuni Paesi, tra cui la Germania.

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Il presidente di Wadjet Eye Games, Dave Gilbert, ha spiegato che il gioco è stato escluso dai risultati di ricerca standard di Steam e che il team sta cercando di risolvere la situazione con Valve. "Siamo consapevoli che Steam ha classificato Nighthawks come gioco per adulti e lo ha escluso dalle ricerche. Ci stiamo lavorando", ha scritto Gilbert, aggiungendo che secondo Valve il gioco sarebbe molto più esplicito di quanto non sia realmente. In un'altra risposta, il dirigente ha sintetizzato la propria posizione affermando: "Valve sta praticamente trattando Nighthawks come un gioco pornografico!".

La classificazione ha conseguenze concrete sulla distribuzione. I giochi contrassegnati come per adulti non vengono mostrati nelle ricerche di Steam: per visualizzarli, gli utenti devono effettuare l'accesso, verificare la propria età e modificare le impostazioni relative ai contenuti. In alcuni Paesi, inoltre, la classificazione può comportare la completa rimozione del gioco dal catalogo della piattaforma.

Per il creatore di Nighthawks, Richard Cobbett, il problema è particolarmente serio proprio per le conseguenze sulla distribuzione internazionale. "È una pessima notizia per noi, perché rende immediatamente il gioco persona non grata in alcuni Paesi importanti, come la Germania", ha dichiarato alla testata PC Gamer. Cobbett ha aggiunto che il team non è ancora certo di quale elemento abbia determinato la classificazione, ma ha già contattato Valve nella speranza che la decisione venga modificata rapidamente.

Il creatore ha anche cercato di chiarire la natura dei contenuti presenti nel gioco. Nighthawks è ambientato in un universo di vampiri e affronta temi maturi, anche attraverso relazioni e romance tra i personaggi, ma secondo Cobbett nudità e sesso avrebbero un ruolo molto limitato.

"I vampiri sono intrinsecamente sensuali e Nighthawks è sicuramente un gioco maturo per quanto riguarda i contenuti. Tuttavia, per quanto riguarda nello specifico nudità, sesso ed elementi simili, è tutto molto leggero, spesso con un tono comico, e molto meno esplicito di qualsiasi cosa si possa vedere su HBO", ha spiegato.

Cobbett ha poi descritto più nel dettaglio le scene contestate, parlando di alcune immagini di nudo e di contenuti legati alle relazioni sentimentali. Secondo la sua descrizione, le scene sessuali non mostrerebbero elementi espliciti e sarebbero strutturate soprattutto come brevi sequenze dedicate allo sviluppo delle relazioni tra i personaggi, spesso concluse con una dissolvenza.

Il caso di Nighthawks arriva inoltre in un momento in cui le politiche di Steam sui contenuti per adulti stanno creando difficoltà anche ad altri sviluppatori indipendenti. A luglio, per esempio, Future? No Thanks! aveva subito un ritardo legato a una lunga revisione da parte di Valve, causata dalla presenza di alcune rappresentazioni di nudo. In quel caso il controllo si era concluso positivamente e il gioco è stato pubblicato il 4 settembre.

Alla base di queste controversie ci sono anche regole di Steam che gli sviluppatori considerano poco chiare. Valve richiede che i giochi con temi maturi o per adulti siano sottoposti a sistemi di verifica dell'età appropriati, ma lascia agli sviluppatori una parte della responsabilità nel determinare la classificazione. Le regole sono state inoltre ampliate lo scorso anno con disposizioni relative ai contenuti che potrebbero violare gli standard dei sistemi di pagamento, delle reti di carte e degli istituti bancari.

Il team di Nighthawks spera quindi che Valve riveda rapidamente la classificazione prima del lancio. "Se non siete scandalizzati da giochi come Dragon Age, non credo che qui troverete qualcosa di particolarmente sconvolgente", ha concluso Cobbett, auspicando che la decisione venga modificata in tempo per l'uscita prevista il 22 settembre.