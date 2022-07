Nintendo 3DS: un nuovo gioco in arrivo

Nintendo 3DS ormai è una console sul viale del tramonto, ma qualcuno continua comunque a svilupparci e lanciarci giochi, probabilmente per amore. In particolare uno sviluppatore indipendente australiano, Sungrand Studios, si sta dedicando a realizzare nuovi giochi per Wii U e, appunto, l'ultima console portatile di Nintendo, uno dei quali, Silver Falls: Ghoul Busters, sarà disponibile per l'acquisto.

Più precisamente, ci potremo giocare a partire dal 14 luglio 2022, inizialmente solo negli Stati Uniti, quindi anche in Europa e in Australia. Si tratta del seguito di Silver Falls: 3 Down Stars, pubblicato nel 2020.

Silver Falls: Ghoul Busters è un platform 2D molto classico, con grafica in stile Game Boy, ed è solo il primo di sette giochi promessi per le console di Nintendo nei prossimi quattro mesi da parte dello stesso sviluppatore, che pare voler celebrare a suo modo le console morte della casa di Mario.

Che dire? Follie del genere possono arrivare solo dalla scena indipendente più pura, che per questo continuiamo ad amare in modo spassionato.