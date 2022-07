Halo: The Rubicon Protocol, l'anteprima audio del nuovo libro della serie di Master Chief (in inglese)

L'universo di Halo sta per essere ulteriormente espanso con un nuovo libro intitolato Halo: The Rubicon Protocol. Il romanzo, scritto da Kelly Gay, dovrebbe approfondire ulteriormente la storia che circonda Halo Infinite, l'ultimo capitolo della serie videoludica a essere arrivato nei negozi. Per solleticare la vostra curiosità è stata pubblicata la prima parte dell'audiolibro, sfortunatamente per alcuni in lingua inglese. L'abbiamo riportata in testa a questa notizia, nel caso in cui siate interessati.

Il libro sarà pubblicato il prossimo 9 agosto e, per il momento, non ha ancora una data di pubblicazione italiana. La versione inglese del libro sarà composta da 352 pagine e costerà 16,99 dollari. Tutti coloro che frequentano l'universo di Halo sanno che Kelly Gay è una sicurezza, essendo già la penna dietro Halo: Smoke and Shadow, Halo: Renegades e Halo: Point of Light.

In Halo: The Rubicon Protocol la UNSC Infinity viene attaccata dagli Esiliati presso lo Zeta Halo. Nella battaglia che ne segue Master Chief viene sconfitto da Atriox, il formidabile leader degli Esiliati, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, che non esita a lanciarlo nello spazio infinito. Nel frattempo, lo Zeta Halo viene spedito verso una destinazione sconosciuta, la UNSC viene annichilita e la nave Infinity data per dispersa.

Ma come sappiamo Master Chief ha 9 vite come i gatti e non resterà con le mani in mano.

Nel caso in cui siate interessati, su Halo Waypoint c'è anche un estratto testuale, sempre in inglese, del libro.