Nintendo DS: per un sondaggio è la console che i giocatori vorrebbero veder ritornare

Alla domanda: "Se potessi vedere il ritorno di una console per videogiochi classica, quale sceglieresti?" il 61% di un campione di mille giocatori del Regno Unito non ha avuto dubbi e ha avallato Nintendo DS, la console a doppio schermo della casa di Mario, che tante gioie videoludiche ha regalato al mondo. Seguono a breve distanza PS1 (60,6%) e PS2 (57,9%).

Il risultato non stupisce, viste le ottime vendite di Nintendo DS e l'unicità della console. In effetti, nonostante la possibilità di emularla, si tratta di una di quelle macchine che rendono al meglio solo in versione originale, a causa delle sue caratteristiche esclusive, in particolare il doppio schermo.

Nintendo DS, la comprereste se tornasse in una qualche forma?

Vediamo tutti i sistemi indicati dal sondaggio, seguiti dalla percentuale di giocatori che vorrebbero vederli tornare e dal prezzo medio che sarebbero disposti a spenderci sopra.

Nintendo DS - 61.0% - £150.82

PlayStation 1 - 60.6% - £159.16

PlayStation 2 - 57.9% - £167.53

SEGA mega drive - 57.0% - £146.45

Nintendo Game Boy - 56.8% - £141.15

The Commodore 64 Games System - 53.5% - £162.80

Nintendo 64 - 53.0% - £153.92

Nintendo Game Boy Colour - 52.3% - £154.64

Super Nintendo Entertainment System (SNES) - 51.8% - £160.62

Nintendo Game Boy Advance SP - 51.2% - £162.60

Lo stesso sondaggio ha chiesto quali giochi si vorrebbero vedere tornare in una versione moderna (a meno che non si parli proprio di remake o remaster). In questo caso le risposte sono più strane, nel senso che la maggior parte dei giochi e dei personaggi indicati hanno effettivamente delle versioni moderne. Comunque in testa troviamo Sonic the Hedgehog di Sega con il 38%, seguito da Super Mario Kart 64 (33,4%) e da Space Invaders (28,3%).