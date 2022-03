Nintendo Switch è la console più venduta a febbraio 2022 in UK, nonostante il calo rispetto al 2021

Stando ai dati di GfK, Nintendo Switch è stata la console più venduta a febbraio 2022 nel Regno Unito, nonostante un calo complessivo del 30% rispetto allo stesso mese del 2021. In totale, nel corso del periodo indicato, sono stati venduti 93.000 console, 600.000 accessori e 2,4 milioni di giochi, questi ultimi in calo del 14% rispetto all'anno scorso. Dei giochi, 1,46 milioni sono stati venduti in digitale (-17%) e 900.000 in formato fisico (-9%).

Tornando sull'hardware, il calo delle vendite rispetto a gennaio 2022 è stato del 24%. Tutte le piattaforme sono scese rispetto al mese precedente, con solo Xbox Series X e S che hanno visto una crescita, rispetto però a febbraio 2021.

Come già riportato, Nintendo Switch è stata la console più venduta, nonostante il calo del 30%. In generale, nei primi due mesi del 2022 il calo nelle vendite delle console è stato del 33,4%. Il motivo principale di questo risultato è la limitatezza delle scorte delle console di ultima generazione, dovuto alla crisi dei semiconduttori.