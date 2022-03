L'editore giapponese Konami ha annunciato che il gioco di carte Yu-Gi-Oh! Master Duel è stato scaricato più di 20 milioni di volte dal lancio. Si tratta di un cifra davvero importante, che ben fa capire il successo del gioco, che ormai conta una vastissima comunità.

Per festeggiare, è stata lanciata una nuova storia in Solo Mode, con missioni legate al Deck "Previsione Metereologica". Lanciati anche altri nuovi contenuti, come il Solo Mode Gate.

Leggiamo altri dettagli in merito tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Konami Digital Entertainment B.V. è felice di annunciare che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha raggiunto e superato i 20 milioni di download in tutto il mondo. Il gioco digitale di carte collezionabili, uscito il 19 gennaio, ha conseguito questo incredibile traguardo in meno di due mesi.

Per celebrare questo successo, i giocatori potranno divertirsi con una nuova storia in Solo Mode, incentrata su missioni dedicate al Deck "Previsione Metereologica". Il nuovo Solo Mode Gate è disponibile gratuitamente da oggi, con numerosi premi da sbloccare.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l'esperienza digitale definitiva dell'iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Affascinante grafica 4K, più di 10.000 carte da collezionare, una lunga campagna single-player Solo Mode, Duelli online, tornei, eventi e molto altro.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Yu-Gi-Oh! Master Duel è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S, Xbox One, sistemi iOS, sistemi Android e Nintendo Switch. È un free-to-play con acquisti in gioco.