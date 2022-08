Nintendo Switch: Nintendo vuole ridurre le dimensioni della confezione di almeno il 20%

Nintendo vuole ridurre le dimensioni della confezione di Nintendo Switch, il modello standard, di almeno il 20%, stando a quanto riportato dalla testata giapponese Nikkei. L'obiettivo della compagnia è di migliorare l'efficienza delle spedizioni, così da aumentare il numero di console disponibili sul mercato e, naturalmente, di ridurre i costi di produzione.

Considerando che già il modello OLED ha una confezione più piccola del 14% rispetto all'altra, Nintendo deve aver studiato parecchio come sgranocchiare altro spazio. Recentemente la compagnia ha denunciato un aumento dei costi di produzione di Nintendo Switch, senza che però sia previsto un aumento del prezzo della console per compensare, come più volte ribadito dalla dirigenza.

Evidentemente però, bisogna trovare altri modi per far quadrare i conti, ottimizzando l'ottimizzabile e andando a incidere su fattori che, in condizioni normali, non sarebbero stati visti come determinanti.

Naturalmente va detto che si tratta di una notizia non confermata da Nintendo, quindi non ci resta che aspettare. Nel caso non crediamo che sarà fatta grossa pubblicità all'iniziativa ma, semplicemente, inizieremo a trovare le nuove confezioni nei negozi invece delle vecchie.