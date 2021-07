Nintendo Switch OLED, Pokémon GO e Monster Hunter Stories 2 live oggi su Twitch

Nintendo Switch modello OLED e i cinque anni di Pokémon GO saranno gli argomenti principali della puntata di oggi di PokéRadar con Francesco Pardini, che potrete seguire in diretta a partire dalle 16.00.

Alle 17.00 avremo invece Christian Colli e Francesco Serino che parleranno di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, a pochi giorni ormai dal debutto del titolo Capcom su PC e Nintendo Switch, fissato al 9 luglio.

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti di oggi, alle 18.00 voleremo con Microsoft Flight Simulator in compagnia di Francesco Serino, alle 19.00 giocheremo in multiplayer Red Solstice 2: Survivors con Luca Porro e Tommaso Valentini, e infine alle 20.00 sarà la volta delle Semifinali ESL Italia di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Potrete seguire gli streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch

