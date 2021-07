GameLife prende le distanze da gameofconsole.com: "non è associabile al nostro sito e-commerce"

La catena di negozi GameLife di proprietà di Cidiverte prende nettamente le distanze dal sito gameofconsole.com. Il distributore italiano, infatti, ha notato che ci sono tante similitudini tra il suo sito e gameofconsole.com, che però "non è per nessun motivo riconducibile e/o associabile al nostro sito e-commerce". Anzi, sembra non essere riconducibile a nessuna persona fisica.

Gamelife, marchio di proprietà di Cidiverte Spa e catena specializzata nella vendita di prodotti dedicati al videogioco e all'intrattenimento, dichiara di aver riscontrato anomale similitudini al proprio sito di e-commerce.

Per questo motivo Cidiverte Spa, primaria società di distribuzione nel mercato dell'entertainment elettronico, informa i propri utenti di aver riscontrato anomale similitudini rispetto al proprio sito e-commerce gamelife.it nel sito gameofconsole.com apparentemente riconducibile a Gamestars S.p.a. (soggetto giuridico non rintracciabile nel Registro delle Imprese e non identificabile altrimenti, visto che sul sito gameofconsole.com non sono indicate partita IVA e informazioni di contatto dell'operatore, come richiesto dalla legge).

Un punto vendita GameLife

Per questo motivo Pietro Giovanni Vago, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara: "gameofconsole.com non è per nessun motivo riconducibile e/o associabile al nostro sito e-commerce. Oltre al format, il lettering ed i colori del sito, sono state riprese intere sezioni che riportano immagini, testi e dati relativi a Cidiverte Spa.

Al fine di tutelare il nostro marchio, la nostra proprietà intellettuale e i nostri clienti, provvederemo ad adire le vie legali presso le sedi competenti al fine di accertare eventuali illeciti e interromperne la prosecuzione".

Nel frattempo, quindi, vi consigliamo di fare attenzione nel caso in cui vogliate fare acquisti online in tutta sicurezza.