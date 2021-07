Nintendo Switch modello OLED: prezzo ufficiale in UK e Irlanda, preorder aperti

Nintendo Switch modello OLED ha un prezzo ufficiale in UK e Irlanda, dove i preorder per la nuova versione della console ibrida sono stati aperti: costerà nel primo caso 309,99 sterline, nel secondo caso 364,99 euro.

Sappiamo che il prezzo di Nintendo Switch modello OLED negli USA sarà pari a 349,99 dollari e la cosa aveva destato qualche preoccupazione per via del cambio e della tassazione in Italia, considerando che la versione originale della piattaforma è passata da 299 dollari a 329 euro.

In attesa di un annuncio che possa finalmente chiarire come andranno le cose qui da noi, possiamo dunque immaginare per Nintendo Switch modello OLED una cifra fra i 364,99 e i 369,99 euro. Adeguata alle novità introdotte? Ce lo dirà il mercato.

Aggiornamento

A quanto pare l'annuncio c'è stato ed è andata molto meglio di quanto non si pensasse: GameStopZing ha aperto le prevendite di Nintendo Switch OLED a 349,98€.

Di certo gli utenti che aspettavano con trepidazione il reveal di Nintendo Switch Pro sono rimasti delusi dal fatto di trovarsi di fronte a una semplice revisione hardware con schermo e dock migliorati ma nessuna differenza prestazionale.

Per fortuna, come detto da Jeff Grubb, l'annuncio di Nintendo Switch modello OLED non rappresenta un addio a Switch Pro: una eventuale versione più potente della console potrà comunque arrivare nei negozi nel corso del 2022.