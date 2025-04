Nintendo Switch Online espande il catalogo del Game Boy Advance con un gioco della serie Fire Emblem

Lanciato nel 2004 in Giappone e l'anno successivo nel resto del mondo, Fire Emblem: The Sacred Stones è l'ottavo capitolo della storica serie GDR di Intelligent Systems e il secondo a uscire dai confini del Sol Levante.

Un trailer presenta la nuova aggiunta di Nintendo Switch Online

Il gioco è ambientato nel continente di Magvel, dove cinque nazioni convivono in pace grazie alle Pietre Sacre, reliquie magiche che sigillarono il Re Demone Fomortiis in tempi antichi. Tuttavia, le cose cambiano quando l'Impero di Grado rompe questa armonia invadendo il regno di Renais. Noi vestiremo i panni dei principi gemelli Eirika ed Ephraim nella loro missione di restaurare Renais al suo antico spelndore e scoprire l'oscuro mistero dietro la guerra che ha dilaniato la loro patria.

Lato gameplay, The Sacred Stones maniente le classiche meccaniche della serie Fire Emble, con battaglie strategiche a turni e l'immancabile permadeath per i personaggi (ovvero se muoiono in battaglia sono persi per sempre), che rende ogni decisione strategica cruciale.

Come accennato in apertura questo e altri classici del catalogo del Game Boy Advance sono disponibili solo per gli iscritti a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, il tier superiore e più caro dell'abbonamento di Nintendo Switch e, in futuro, di Switch 2. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro speciale dove vi spieghiamo tutte le caratteristiche e i vantaggi del servizio.