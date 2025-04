Amazon Audible costa solo 0,99€ ma la promozione sta per terminare

Se adorate i romanzi ma è molto più semplice per voi ascoltare che leggere, allora c'è una soluzione molto conveniente: Amazon Audible, il servizio per gli audiolibri. Ora, l'abbonamento è in promozione. Potete infatti ottenere ben 3 mesi pagando solo 0,99€ al mese. Con un rapido conto si capisce che è uno sconto del 90%, visto che il prezzo regolare è di 9.99€. Se siete interessati all'abbonamento, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La promozione proseguirà fino al 30 aprile, ma comunque ci sono delle condizioni da rispettare per potervi accedere. Ad esempio, secondo le regole questa promozione è valida solo per i nuovi clienti o per coloro che non hanno usato una prova gratuita negli ultimi trenta giorni.