Nintendo Wii U: presto l'ultimo gioco per la sfortunata console

Nintendo Wii U è stata una console sfortunata, che ha venduto davvero poco e, oltretutto, è rimasta schiacciata tra due hardware di successo come Wii e Nintendo Switch. Comunque sia c'è ancora chi ci lancia software sopra. Più precisamente tra poco sarà pubblicato quello che potrebbe essere il suo ultimo gioco.

Il gioco in questione si chiama Captain U ed è stato realizzato da Ultra Dolphin Revolution, uno sviluppatore indipendente che non ha ancora abbandonato Wii U. Si tratta di un platform 2D che sfrutta il doppio schermo, i controlli touch e quelli di movimento. Lo sviluppatore lo ha definito una celebrazione di Wii U e dei suoi fan per i nove anni di vita (o non vita, a seconda dei punti di vista) della console.

Captain U: un'immagine di gioco

Non essendoci altri giochi all'orizzonte, è probabile che Captain U sia l'ultimo gioco per Wii U pubblicato nell'eShop della console. Del resto immaginiamo che non abbia un mercato così vasto da giustificare investimenti più importanti. Comunque sia, Captain U offrirà nove livelli e un protagonista con diversi poteri, utili a superare i vari puzzle che lo ostacoleranno. Sarà disponibile a dicembre 2021 e costerà 2,99€. Tempo di rispolverare Wii U?