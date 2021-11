Motorola: il Moto G200 e quattro nuovi modelli di fascia media rinnovano buona parte della lineup

Confermando alcuni rumor comparsi a ottobre, Motorola ha presentato ben cinque nuovi smartphone della serie Moto G, tutti in arrivo nelle prossime settimane in esclusiva Amazon, a pochi mesi di distanza dall'ultimo rinnovamento della sua lineup. Questa volta, però, non si è trattenuta dal punto di vista delle caratteristiche, ritenute troppo modeste per alcuni modelli lanciati durante la scorsa primavera, spingendosi al massimo anche con il nuovo top di gamma, il Moto G200, già svelato a fine ottobre dalla comparsa di prezzo e caratteristiche sul sito di un rivenditore del Bangladesh. Il modello di punta, con il suo SoC Snapdragon 888 e una fotocamera principale da 108 MP, si erge sui nuovi Moto G71, Moto G51, Moto G41 e Moto G31, ma non è il caso di sottovalutarli. Il Moto G71 monta comunque un SoC di buon livello, il Moto G51 offre un refresh di 120 Hz al di sotto dei 280 euro, il Moto G41 ha la ricarica rapida da 30 W e il Moto G31 combina OLED e comparto fotografico completo in un unico pacchetto dal prezzo di 239,90 euro. Di seguito le caratteristiche dettagliate del Moto G200 e degli altro quattro nuovi modelli della serie Moto G.

Motorola Moto G200 Il Moto G200, nuovo top di gamma Il già ottimo Moto G100, nella nostra lista dei migliori smartphone di fascia media, viene rimpiazzato da un modello che si spinge ancora più in alto per caratteristiche, passando allo Snapdragon 870 al top di gamma Snapdragon 888+. Il potente processore Qualcomm porta con se il massimo della connettività possibile e la promessa di prestazioni al top in ottica gaming, laddove si fa notare anche lo schermo da 6.8 pollici con risoluzione 2460 x 1080 e refresh da 144 Hz. Il tutto condito da fotocamera principale da 108 MP e porta USB-C 3.1 con supporto DisplayPort funzionale anche a sfruttare, con uno schermo esterno, l'ambiente desktop Ready For. Con il passaggio a caratteristiche top di gamma sale inevitabilmente il prezzo consigliato che al lancio, agli inizi esclusiva di Amazon, sarà di 599,90 euro, spingendo questo modello, che per l'Italia arriverà nella sola configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, verso la fascia alta. Ed è qui che si fanno notare mancanza di schermo OLED e il limite al 4K a 30 fps per la registrazione video, poco comprensibile viste le capacità dello Snapdragon 888+. Scheda tecnica Motorola Moto G200 Soc: Qualcomm Snapdragon 888+ 5G

Qualcomm Snapdragon 888+ 5G Schermo: IPS LCD 6.8 pollici da 144 Hz con risoluzione 2460 x 1080

IPS LCD 6.8 pollici da 144 Hz con risoluzione 2460 x 1080 Memoria e storage: 8 GB + 128 GB

8 GB + 128 GB Fotocamere: 108 MP ultra pixel f/1.9 + 8 MP ultra grandangolo f/2.2 + 2 MP sensore di profondità f/2.4

108 MP ultra pixel f/1.9 + 8 MP ultra grandangolo f/2.2 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 Fotocamera frontale: 16 MP quad pixel f/2.2

16 MP quad pixel f/2.2 Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 Lettore di impronte: si

si Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida 33 W

Dimensioni: 168,07 x 75,53 x 8,89 mm

Motorola Moto G71 Il Moto G71 cerca l'equilibrio tra potenza e prezzo Anche il Moto G71 arriverà nelle prossime settimane, come abbiamo detto in esclusiva Amazon, con un prezzo consigliato di 339,90 euro per l'unica configurazione disponibile. In Italia, almeno sulle prime, vedremo infatti la sola variante da 6 GB di RAM e 128 GB, in colore Iron Black. In questo caso a fare da SoC troviamo lo Snapdragon 690, più modesto ma comunque con connettività 5G. Inoltre lo schermo è OLED, benché limitato a 60 Hz, e non manca la ricarica rapida che scende da 33 a 30 W, ma è sufficiente per caricare lo smartphone al 50% in soli 30 minuti. A dimezzarsi sono i megapixel della fotocamera, ma a compensare c'è la tecnologia Quad Pixel che promette ottimi risultati anche in condizioni di luce non ottimali. Scheda tecnica Motorola Moto G71 Soc: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Qualcomm Snapdragon 695 5G Schermo: OLED 6.4 pollici da 60 Hz con risoluzione 2400 x 1080

OLED 6.4 pollici da 60 Hz con risoluzione 2400 x 1080 Memoria e storage: 6 GB + 128 GB

6 GB + 128 GB Fotocamere: 50 MP quad pixel f/1.8 + 8 MP ultra grandangolo f/2.2 + 2 MP sensore di profondità f/2.4

50 MP quad pixel f/1.8 + 8 MP ultra grandangolo f/2.2 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 Fotocamera frontale: 16 MP f/2.2

16 MP f/2.2 Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Lettore di impronte: si

si Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida 30 W

Dimensioni: 161,19 x 73,87 x 8,49 mm

Motorola Moto G51 Il Moto G51 rinuncia all'OLED per combinare prezzo contenuto e refresh elevato Con il Moto G51 scendiamo a 279,90 euro che non prevedono però la rinuncia al blocco fotografico principale del modello precedente e nemmeno al binomio di 6 GB di memoria e 128 GB di storage. Si torna però a uno schermo LED, anche se in questo caso parliamo di un pannello più grande e ad alto framerate, con un refresh di 120 Hz che è funzionale anche al gaming. Restiamo inoltre nel campo della connettività 5G grazie al nuovo SoC Snapdragon 480+ che rispetto al modello base gode di 200 MHz di frequenza in più per il processore, oltre che di connettività Bluetooth 5.2. A sparire è il Wi-Fi 6, ma la connettività Wi-Fi 802.11ac Wave 2 con supporto dual band è più che sufficiente per la maggior parte delle esigenze. La pecca maggiore, infatti, sembra essere la ricarica rapida che per questo modello scende fino a soli 10 W. Scheda tecnica Motorola Moto G51 Soc: Qualcomm Snapdragon 480+ 5G

Qualcomm Snapdragon 480+ 5G Schermo: IPS LCD 6.8 pollici da 120 Hz con risoluzione 2400 x 1080

IPS LCD 6.8 pollici da 120 Hz con risoluzione 2400 x 1080 Memoria e storage: 6 GB + 128 GB

6 GB + 128 GB Fotocamere: 50 MP quad pixel f/1.8 + 8 MP ultra grandangolo f/2.2 + 2 MP sensore di profondità f/2.4

50 MP quad pixel f/1.8 + 8 MP ultra grandangolo f/2.2 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 Fotocamera frontale: 13 MP f/2.2

13 MP f/2.2 Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1

802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 Lettore di impronte: si

si Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida 10 W

Dimensioni: 170,47 x 76,54 x 9,13 mm

