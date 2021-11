Alan Wake Remastered: offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021, 40% di sconto

In questo ultimo giorno di Early Black Friday 2021, su Amazon è disponibile uno sconto per Alan Wake Remastered in versione PS4 e PS5. Lo sconto è di 12.01€, ovvero del 40%.

Offerta Amazon Alan Wake Remastered Ps4 € 29,99 € 17,98 Vedi

Offerta Amazon Alan Wake Remastered Ps5 € 29,99 € 17,98 Vedi

Il prezzo pieno di Alan Wake Remastered è 29.99€. A partite dall'uscita, il gioco di Remedy è stato messo in offerta solo una volta, pochi giorni fa, a 24.99€, ma ora è calato ulteriormente. È venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Alan Wake Remastered vi abbiamo spiegato che "Alan Wake Remastered segna il debutto dell'iconico action shooter di Remedy Entertainment su tutte le piattaforme a oltre undici anni dalla celebre esclusiva per Xbox 360, e lo fa con un'edizione che oltre alla campagna base include i due DLC e alcuni piccoli extra, ma soprattutto adatta l'esperienza ai 4K a 60 fps sostituendo un gran numero di asset, texture ed effetti. Sia chiaro, alcuni limiti tecnici risultano ben evidenti e rivelano l'età del progetto, con anche qualche problema di troppo durante le cutscene, ma in definitiva è stato fatto un buon lavoro per questo atteso ritorno... nella speranza di vedere Alan Wake 2 al più presto."

Il lago di Alan Wake Remastered

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.