Nirvana Noir annunciato con un trailer pieno di stile e musica

Nirvana Noir di Feral Cat Den è il seguito di un acclamato gioco indipendente Genesis Noir, fattosi notare per il suo stile visivo davvero peculiare. Il gioco è stato appena annunciato al Day of the Devs 2023 con un trailer, che potete vedere qui di seguito.

Il trailer

Nirvana Noir è stato annunciato per PC e Xbox Series X/S. Sarà disponibile da subito anche su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft

Il video mostra che anche per questo seguito è stata mantenuta l'impostazione dell'originale, che mescola avventura e musica in modo inusuale e creativo, per un mix davvero esplosivo. Purtroppo Nirvana Noir non ha ancora una data d'uscita, L'unica certezza è che lo vedremo nel corso del 2024 e che sarà pubblicato da Fellow Traveler.

L'evento Day of the Devs è nato nel 2012 dalla collaborazione tra Double Fine e iam8bit, con l'obiettivo di mettere in luce i grandi giochi indie. Da allora, l'evento ha presentato oltre 500 giochi sia in eventi dal vivo che online.