Braid Anniversary Edition: il creatore ci racconta il gioco nel trailer dal Day of the Devs

Quest'oggi è andato in onda il Day of the Devs , un evento dedicato agli indie più interessanti in arrivo sul mercato. Durante lo spettacolo è apparso anche Braid Anniversary Edition .

Braid Anniversary Edition, che gioco è?

Braid Anniversary Edition ricrea la grafica di gioco

Braid Anniversary Edition ci permette di riesplorare il gioco del 2008 pubblicato originariamente su Xbox Live per Xbox 360. Uno dei primi grandi giochi indie dell'era digitale, si tratta di un'avventura puzzle platform nella quale controlliamo un uomo che, un po' in stile Mario, deve raggiungere la fine di vari mondi alla ricerca della propria "principessa". La storia è però più complessa di quel che sembra e toccherà temi più maturi rispetto alle storie del tipico videogioco di Super Mario.

Per quanto riguarda il gameplay, dovremo controllare il tempo per poter superare varie sezioni. Alcuni elementi si muoveranno con noi, mentre altri non saranno condizionati. Questa nuova edizione propone tante novità, come una grafica migliorata, commentari (per 15 ore totali!), una componente sonora reimmaginata e nuovi puzzle: si tratta quindi di un pacchetto ottimo anche per i giocatori che hanno amato l'originale.

Braid Anniversary Edition sarà disponibile su PC, Nintendo Switch (anche se sembrava scomparso), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e dispositivi mobile. La data di uscita è il 30 aprile 2024.