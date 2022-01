Nvidia GeForce RTX 3050 annunciata, disponibile dal 27 gennaio

Nel corso del suo evento di presentazione al CES 2022, Nvidia ha presentato la GeForce RTX 3050, una scheda grafica di fascia medio bassa che sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2022, al prezzo consigliato di 249 dollari (probabilmente soggetto a grosse fluttuazioni a causa della crisi dei semiconduttori, ma staremo a vedere).

Arriva la Nvidia GeForce RTX 3050

Le caratteristiche della GeForce RTX 3050 sono di tutto rispetto e parlano di 9 teraFLOPS di potenza complessiva e di 8GB GDDR6 di memoria video. Praticamente siamo dalle parti di PS5.

Comunque sia, per quanto riguarda le prestazioni, è pensata per giocare in scioltezza a 1080p. Strategicamente, Nvidia l'ha messa a confronto con le schede GTX 1650, 1050Ti e 1050, facendo notare un grosso incremento di performance. Naturalmente le GeForce RTX dalla 3060 in su hanno prestazioni molto superiori, ma non c'era da attendersi diversamente visti i prezzi differenti.

Le prestazioni della Nvidia GeForce RTX 3050 sono elevate, a 1080p

Da notare che la GeForce RTX 3050 non avrà una Founder's Edition.