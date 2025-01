NVIDIA svela la lista ufficiale dei giochi che supporteranno DLSS 4 al lancio

NVIDIA ha annunciato la lista ufficiale completa dei giochi che supporteranno la tecnologia DLSS 4 al lancio di questa, con una notevole quantità di titoli anche di grande importanza tra i quali troviamo varie hit come Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, God of War Ragnarok e tanti altri.

Molti altri si aggiungeranno in seguito

Come riferito da NVIDIA, la tecnologia DLSS 4 non sarà esclusivamente legata all'ultima generazione delle schede video, ovvero le 5000, ma sarà estesa anche alle altre serie RTX.

I vari titoli che supportano DLSS 4 al lancio

Il sistema di upscale a base di intelligenza artificiale si interfaccia con altre soluzioni di NVIDIA come Frame Generation, Ray Reconstruction, Super Resolution e Deep Learning Anti-Aliasing.

Considerando che, in base ai dati raccolti, sembra che oltre l'80% degli utenti NVIDIA utilizzino regolarmente il DLSS sui giochi, è facile capire quanto sia alta l'aspettativa per questa nuova versione della tecnologia in questione.

DLSS 4 sarà inoltre già supportato all'uscita di diversi giochi in sviluppo come Doom: The Dark Ages, The Witcher 4 e Dune: Awakening, tra quelli annunciati in collaborazione con NVIDIA.