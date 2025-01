NVIDIA Reflex: cos'è e come funziona la tecnologia che abbatte la latenza

Tra i vari attori del mercato, NVIDIA - ancora una volta - ha fornito una risposta innovativa per affrontare la questione: NVIDIA Reflex combina infatti soluzioni hardware e software in grado di abbattere drasticamente la latenza, migliorando non solo la reattività e le performance di gioco, ma permettendo allo stesso tempo l'implementazione di tecnologie come la Frame Generation, altrimenti difficoltosa. La presentazione delle nuove GPU RTX 5000 è stata accompagnata dal lancio del pacchetto di tecnologie del DLSS 4 e Multi Frame Generation , che include il nuovo NVIDIA Reflex 2 .

Dal suo lancio, Reflex è stato integrato in numerosi giochi competitivi di alto profilo, come Fortnite, Valorant, Call of Duty: Warzone e molti altri. La tecnologia è stata rapidamente adottata dagli sviluppatori di giochi grazie ai suoi vantaggi evidenti e alla facilità di implementazione. NVIDIA ha continuato a migliorare Reflex, introducendo nuove funzionalità e ottimizzazioni per rendere il sistema ancora più efficiente, fino alla presentazione di NVIDIA Reflex 2.0, annunciata da Jensen Huang nel corso del CES 2025, parallelamente alle nuove NVIDIA GeForce RTX 5000 , al pacchetto tecnologico del DLSS 4 e al Multi Frame Generation.

NVIDIA Reflex è stato annunciato per la prima volta durante l'iniziativa virtuale GeForce Special Event a settembre 2020. Reflex è stato sviluppato in risposta alla crescente domanda di prestazioni ultra-reattive nei giochi competitivi, dove la latenza può influenzare significativamente le prestazioni dei giocatori. NVIDIA ha riconosciuto che, oltre alla potenza di elaborazione e alla qualità grafica, la latenza è un fattore critico che può sensibilmente migliorare l'esperienza di gioco.

Questione di millisecondi

NVIDIA Reflex è progettato per ridurre la latenza totale del sistema, ottimizzando la pipeline di rendering del gioco. Per capire come ridurre la latenza, è fondamentale prima misurarla accuratamente. NVIDIA Reflex utilizza il Reflex Latency Analyzer, uno strumento che misura la latenza end-to-end del sistema. Questo strumento è integrato nei monitor compatibili con G-SYNC e permette ai giocatori di vedere esattamente quanto tempo impiega ogni componente del sistema (mouse, GPU, CPU, display) a rispondere agli input.

Un grafico per mostrare in quale misura influiscono le varie componenti di sistema nel calcolo della latenza complessiva

Nella pipeline di rendering tradizionale, quando un giocatore preme un tasto o muove il mouse, l'input viene elaborato dalla CPU, che poi invia le istruzioni alla GPU per il rendering del frame. Questo processo può introdurre latenza a causa del buffering e della coda di rendering. La GPU potrebbe dover aspettare che la CPU finisca di elaborare i suoi compiti prima di iniziare a renderizzare il frame, aumentando così il tempo totale di latenza. In questo contesto, NVIDIA Reflex interviene per ottimizzare la pipeline in diversi modi.

Uno schema che semplifica la coda di latenza del sistema

Innanzitutto, Reflex riduce il numero di buffer tra la CPU e la GPU, eliminando le code che possono introdurre latenza. Questo permette alla GPU di iniziare a lavorare immediatamente sui frame non appena la CPU li ha elaborati.

La Reflex Low Latency Mode forza poi la CPU a lavorare in sincronia con la GPU, minimizzando ulteriormente la latenza. Questa modalità Reflex è disponibile in due versioni: On e On+Boost. La modalità On riduce la latenza sincronizzando la CPU con la GPU, mentre la modalità On+Boost aumenta le frequenze della GPU durante i picchi di carico per ridurre ulteriormente la latenza.

Infine, Reflex sfrutta Dynamic Boost per ottimizzare la distribuzione della potenza tra CPU e GPU. Questo significa che in situazioni di carico pesante sulla GPU, parte della potenza può essere reindirizzata dalla CPU alla GPU, garantendo prestazioni più equilibrate e tempi di risposta più rapidi.

NVIDIA Reflex non opera da sola ma lavora parallelamente ad altre tecnologie che permettono di massimizzare l'esperienza di gioco. In particolare, NVIDIA G-Sync sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con la GPU, eliminando il tearing dello schermo e riducendo lo stuttering. Quando utilizzato in combinazione con Reflex, G-SYNC aiuta a mantenere una latenza costantemente bassa. Anche in questo frangente il DLSS è fondamentale. Questa tecnologia di super sampling consente di eseguire giochi a risoluzioni più alte con frame rate più elevati, riducendo il carico sulla GPU e contribuendo a una latenza inferiore.