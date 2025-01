Nintendo Switch 2: la CPU non sarà un ostacolo per i porting

L'insider, che in passato ha fornito informazioni attendibili, ha affermato che il porting richiede un lavoro di ottimizzazione della CPU leggermente maggiore rispetto a quello necessario per adattare le risorse grafiche alla nuova GPU, ma nulla di troppo complicato. Sviluppare giochi nativi per la nuova console Nintendo, invece, a detta dello stesso sviluppatore non presenta particolari difficoltà.

La CPU di Nintendo Switch 2 , pur differenziandosi dallo standard attuale, non dovrebbe preoccupare gli sviluppatori. A dirlo è un noto sviluppatore attivo sul forum Famiiboards con lo pseudonimo di MattAgain.

MattAgain non è però limitato a dare queste informazioni. Ha anche spiegato che le difficoltà nei porti sono dovuti al passaggio da una CPU x86 ad alta potenza, tipica delle console concorrenti, a una CPU ARM, più comune nei dispositivi mobili. Nonostante ciò, MattAgain rassicura che il porting di un gioco per PlayStation 5 su Nintendo Switch 2 sarà molto più agevole rispetto al porting di un gioco per PlayStation 4 su Switch originale.

Il post di MattAgain su Famiiboards

Questa notizia è un'ottima base di partenza per il successo della nuova console Nintendo. La facilità di porting, infatti, dovrebbe incoraggiare gli sviluppatori di terze parti a supportare massicciamente il sistema.

Si vocifera, infatti, che colossi come Microsoft stiano già lavorando al porting di titoli di grande richiamo come Microsoft Flight Simulator 2, Halo: The Master Chief Collection, Diablo IV, Fallout 4 e persino Starfield. Stando a recenti indiscrezioni, poi, quasi tutti gli sviluppatori di terze parti starebbero valutando di portare i loro titoli AAA più ambiziosi sulla nuova console Nintendo.

Resta da vedere se queste indiscrezioni saranno confermate e se la nuova console Nintendo riuscirà a bissare il successo della precedente.