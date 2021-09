NZXT H510 Flow: l'eccellente case Mid Tower si evolve migliorando la ventilazione

Evoluzione di un case già ottimo, l'NZXT H510 Flow fa un passo in avanti decisivo per garantire un flusso d'aria maggiore. Da qui il nome di un case che adotta un pannello frontale perforato, rinunciando al look anteriore monolitico in favore di una maggiore circolazione dell'aria dalla parte anteriore a quella posteriore del case.

La promessa è quella di prestazioni termiche sensibilmente più contenute in funzione dell'overclock ma anche, dal lato opposto, per ridurre le temperature del sistema aumentando la longevità della componentistica e diminuendo la rumorosità del sistema. Questo a fronte di un look nel complesso resta quello della serie e di una dotazione identica al modello base.

Troviamo quindi barra smontabile e kit incluso per la gestione dei cavi, connettore USB- 3.2 Gen 2 sul pannello frontale, staffa rimovibile per radiatori fino a 280 mm e possibilità di alloggiare comodamente anche schede madri ATX. Il tutto in arrivo a metà ottobre, nelle tipiche colorazioni bianco opaco e nero o paco, a un prezzo di 109,90 euro.

Di seguito le caratteristiche tecniche del case Mid Tower NZXT H510 Flow: Scheda tecnica NZXT H510 Flow

Formato: Mid Tower compatto

Supporto schede madri: Mini-ITX, MicroATX, ATX

Materiali: vetro temperato / acciaio SGCC

Dimensioni: 460 x 210 x 428 mm

Dimensioni: 1210 x 67 x 140 mm

Spazio dissipatore CPU: 165 mm

Spazio AIO CPU: fino a 280 mm

Ventole: fino a un massimo di 4 - incluse ventola anteriore da 120 mm e ventola posteriore da 120 mm

Connettività pannello frontale: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, jack audio 3.5 mm

Disponibilità: metà ottobre

Prezzo: 109.99 euro