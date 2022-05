Offerte eBay dei Fresh Sales edays al via oggi: ecco la durata e il codice sconto del 15%

Da oggi, 19 maggio, fino al 29 maggio, sono disponibili i Fresh Sales edays di eBay, una lunga selezione di sconti. Inoltre, potete sfruttare anche il codice sconto MENO15EDAYS, del valore del 15%.

Potete trovare le offerte a questo indirizzo. Utilizzando il Coupon "MENO15EDAYS" si potrà usufruire di uno sconto del 15% su un'ampia selezione di prodotti. Il codice può essere usato due volte e a ogni utilizzo si può ottenere uno sconto di 100€, per un totale di 200€. La spesa minima deve essere di 15€. Il coupon può essere usato anche su prodotti già scontati.

edays di eBay

eBay svela anche che, nella prima edizione degli edays, a novembre 2021, durante i 14 giorni di promozione, i prodotti più venduti sono stati gli smartphone (con vendite pari a uno ogni 80 secondi), seguiti da pneumatici e carrozzeria esterna, console per videogiochi e strumenti per l'acconciatura.

"Siamo orgogliosi di rilanciare questa iniziativa per il secondo anno consecutivo, un momento molto importante per tutta la nostra community. Con gli edays, vogliamo proporre tantissime offerte imperdibili su migliaia di prodotti dei migliori brand in grado di soddisfare i bisogni reali dei nostri utenti." dichiara Martina Colandrea, B2C Commercial Director eBay Italia.