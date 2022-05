Offerte eBay: smartphone realme GT Master Edition 5G in sconto con questo codice, per pochi giorni

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare un uno smartphone realme GT Master Edition 5G 6+128 GB a 249.41€, ovvero uno dei prezzi più bassi di sempre. Lo sconto è disponibile a questo indirizzo, usando il codice MENO15EDAYS.

Ricordiamo che il coupon MENO15EDAYS è valido solo fino al 29 maggio 2022. Può essere usato un massimo di due volte per ogni account per ottenere uno sconto del 15%, che non può però essere superiore a 100€ per ogni transazione.

Il venditore di questo smartphone è elettronica1974. Ha il 95% di feedback positivo ed è catalogato come servizio eBay Premium: è affidabile, veloce e permette la restituzione del prodotto entro 14 giorni, pagando solo le spede di riconsegna. Il pagamento è possibile con PayPal, G Pay, Visa, Mastercard, American Express.

realme GT Master Edition 5G dispone di Dual SIM. La memoria di archiviazione è 128 GB. La RAM è da 6 GB. Lo schermo è da 6.4 pollici, è un Samsung AMOLED da 120 Hz. La batteria è da 4.300 mAh, con ricarica Super Dart da 65 W (100% di ricarica in 33 minuti). La fotocamera principale da 64 MP può scattare foto ad alta risoluzione 9248 x 6936.

