OPPO A78 5G in sconto per le Offerte Amazon di Primavera 2023

Le offerte di Amazon Italia di Primavera 2023 stanno per finire, ma per oggi ci permettono ancora di ottenere tanti sconti su prodotti di primo livello. Un esempio è l'offerta per lo smartphone OPPO A78 5G, device disponibile nella colorazione Glowing Black e Glowing Blue. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto.

Ricordiamo che le offerte di Amazon Italia di Primavera 2023 saranno disponibili fino ad oggi, 29 marzo 2023, precisamente fino alle 23:59. Ovviamente, per alcuni prodotti, è possibile che la promozione termini prima di tale giorno e ora, in quanto il numero di unità in sconto a disposizione potrebbe esaurirsi. Il nostro consiglio, quindi, è di non attendere troppo se vi interessa il prodotto e se il prezzo è quello giusto per voi!

Il prezzo scontato del prodotto è di 259,99€ per la versione 4GB di RAM, e 299,99€ per la versione da 8GB di RAM. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le due versioni sono disponibili in entrambi i colori: a prescindere dalla RAM, per il resto il telefono ha un display 6.56 pollici, un refresh rate di 90Hz, una batteria da 5.000 mAh e 128 GB di memoria interna.