Pac-Man World Re-PAC: trailer annuncia il lancio del gioco

Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio di Pac-Man World Re-PAC, che annuncia l'arrivo del gioco su tutte le piattaforme. Lanciato originariamente su PS1 nel 1999, si tratta di un platform 3D con protagonista Pac-Man e i suoi amici. All'epoca fu applaudito per l'ottima fattura complessiva.

L'edizione rimasterizzata è ovviamente pensata per supportare gli ultimi sistemi da gioco, quindi vede molti miglioramenti grafici, l'aumento delle risoluzioni supportate, la revisione del sistema di controllo e l'introduzione di nuove modalità di gioco. PAC-MAN arriva a casa il giorno del suo compleanno e scopre che i fantasmi hanno rapito famiglia e amici e gli hanno rovinato la festa! Per salvarli, PAC-MAN parte per l'Isola Fantasma!

Con interfaccia utente migliorata, meccaniche perfezionate e grafica aggiornata, PAC-MAN WORLD Re-PAC è un classico rimodernato!

Schiva i fantasmi, risolvi enigmi, salva la PAC-FAM e tanto altro in questa avventura platform!

Salta e schiantati a terra, rotola, usa l'attacco Pac-Punto e vola verso lo scontro finale contro TOC-MAN!

Goditi l'avventura principale in MODALITÀ MISSIONE, una raccolta di labirinti 3D in MODALITÀ LABIRINTO e l'originale PAC-MAN in MODALITÀ CLASSICA!

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Pac-Man World Re-PAC è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.