Paladins e Rogue Company chiudono su Nintendo Switch, annuncia Hi-Rez

Hi-Rez Studio ha comunicato in via ufficiale la chiusura di Paladins e Rogue Company su Nintendo Switch, con l'interruzione totale del supporto e dunque la disattivazione di entrambi i giochi sulla console in questione.

In base a quanto riferito dal team sul proprio sito ufficiale, la decisione per entrambi i giochi è arrivata dopo aver rilevato che le performance dei due titoli non fossero "al livello delle aspettative della community". Sebbene non venga specificamente riferito, è probabile che i due giochi in questione non contino, da tempo, su una quantità di giocatori tale da giustificare il supporto specifico per Nintendo Switch, che richiede un lavoro probabilmente diverso rispetto a quello per le altre piattaforme.



Come scritto da Hi-Rez, infatti, questo spostamento consentirà al team di "concentrarsi meglio sulle altre piattaforme di Paladins" e avere "maggiore flessibilità per il rilascio degli aggiornamenti". Per quanto riguarda specificamente Paladins, il supporto su Nintendo Switch proseguirà fino a giugno, con Midnight Masquerade che è destinato ad essere l'ultimo aggiornamento.



Allo stesso modo, anche Rogue Company proseguirà fino al 20 giugno 2023, data in cui il supporto verrà chiuso e di fatto il gioco diventerà inaccessibile da Nintendo Switch. In entrambi i casi, già da questi giorni non sarà possibile effettuare acquisti attraverso lo shop sulla console Nintendo.