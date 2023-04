Super Mario Bros. Il Film: Edizione Limitata in esclusiva da GameStop, svelato il prezzo

Super Mario Bros. Il Film avrà una speciale Edizione Limitata che farà la gioia dei collezionisti e potrà essere acquistata in esclusiva presso GameStop, ma il prezzo sta già facendo discutere per quanto riguarda il mercato italiano.

In attesa di conoscere la data d'uscita della versione home video di Super Mario Bros. Il Film (al momento segnato per il 31 dicembre, ma è chiaramente un placeholder), intanto è possibile vedere la bella edizione che potrà essere acquistata in esclusiva da GameStop in Italia.

Super Mario Bros. Il Film: la confezione dell'Edizione Limitata

Si tratta di un'edizione speciale che si affianca a quelle standard disponibili anche su Amazon in DVD (16,99€), Blu-Ray (19,99€) e 4K Ultra HD + Blu-Ray (29,99€).

C'è anche una Steelbook standard che costa poco più di 30€, ma l'Edizione Limitata in esclusiva da GameStop si presenta decisamente più ricca, anche per quanto riguarda il prezzo: si tratta dell'edizione con Super Stella da Collezione, che può essere acquistata per 79,98 euro.

All'interno della confezione, che si presenta più grande di quella standard, troviamo il film in Blu-ray 4K Ultra HD con speciale Steelbook a forma di stella e una basetta per esporla.

Super Mario Bros. Il Film: i contenuto dell'Edizione Limitata

È chiaramente un oggetto studiato per i collezionisti, a cui è rivolta questa edizione speciale in maniera esclusiva.

Come rilevato anche da Leganerd, il prezzo appare poco congruente con quello che può essere trovato sul mercato britannico (il preorder era a 39,99 sterline, circa 45 euro) e americano, dove l'edizione speciale da Walmart costa 38 dollari (circa 35 euro).

Nel frattempo, Super Mario Bros. Il Film ha superato i 700 milioni di dollari di incassi e non sembra voler rallentare, andando verso nuovi record di giorno in giorno.