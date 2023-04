Don’t Nod ha riportato ricavi record per 30 milioni di euro nel 2022

Don't Nod ha pubblicato il suo resoconto finanziario per il 2022, condividendo i risultati fatti nel corso dell'anno. Stando a quanto riportato, ha prodotto 30 milioni di euro di ricavi, con una crescita del 12,5% rispetto al 2021. Si tratta del risultato migliore della storia della compagnia.

I profitti sono stati di 2,55 milioni di euro che rappresentano un miglioramento netto rispetto alle perdite per 3,25 milioni di euro dell'anno precedente.

Le vendite dei suoi giochi di catalogo e di Gerda: A Flame in Winter, un titolo pubblicato da Don't Nod, ma sviluppato da PortaPlay, hanno prodotto circa 900.000 euro di ricavi.

La compagnia ha aumentato i costi di produzione del 42%, compresa quelli dei giochi attualmente in sviluppo, portandoli a 23 milioni di euro.

In merito, il CEO Oskar Guilbert ha dichiarato che il 2022 è stato un anno in cui si è concluso il ciclo di due anni mirato a costruire un ricco portfolio di proprietà intellettuali, il più ampio della storia di Don't Nod. Nel 2023 inizierà il ciclo delle pubblicazioni, mirato a generare una crescita continua e profittevole.

I giochi di Don't Nod in arrivo nel 2023 sono due: l'avventura narrativa Harmony: The Fall of Reverie e il gioco di ruolo d'azione Banishers: Ghosts of New Eden. Entro il 2025 è previsto il lancio di ben otto giochi, attualmente in sviluppo. Don't Nod continuerà a investire nel segmento dei giochi di ruolo d'azione, in cui vede grosse potenzialità in termini di vendite.