Passione Amiga Day è l'evento da non perdere per gli appassionati del vecchio computer

Se siete appassionati di Amiga, la linea di computer a 16-bit che ha furoreggiato dalle nostre parti, e non solo, tra la seconda metà degli anni '80 e i primi anni '90, allora Passione Amiga Day è l'evento che fa per voi. Si tratta di una giornata d'incontro pensata per tutta la comunità amighista italiana, che conta molte più persone di quanto si possa pensare.

Amiga 500

Il Passione Amiga Day si svolgerà il 19 settembre 2021 in Piazza Garibaldi 34 a Spoleto, in provincia di Perugia, dalle 10:00 alle 20:00. L'ingresso sarà gratuito. Ci saranno anche alcuni espositori che garantiranno un po' di movimento. Per ora sono stati confermati Passione Amiga, la rivista dedicata a tutti gli amanti dell'Amiga, Zzap!, la rinata rivista che si occupa di vintage gaming, e GamesReplay.net, sito che si occupa di retro gaming.

Vediamo il filmato di presentazione di Passione Amiga Day con altri dettagli:

Sulla pagina ufficiale della manifestazione troverete indicazioni precise su dove mangiare, dove dormire e dove parcheggiare l'auto.

Inoltre, come specificato sul sito,l'evento rispetta tutti i Protocolli e le norme igienico-sanitarie anti Covid-19 per la sicurezza di tutti.