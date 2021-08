Call of Duty: Vanguard peserà molto meno su PS5 che su PS4

Stando al peso dello versione Alpha di Call of Duty: Vanguard, il gioco potrebbe pesare ben il 30% in meno su PS5, in termini di spazio occupato dai file di gioco, rispetto a PS4.

L'Alpha PS5 richiede infatti un download di soli 20,376GB contro i 30,599 della versione PS4. A fare la differenza dovrebbe essere il famoso algoritmo di compressione di Sony (in realtà acquistato su licenza da Epic Games e disponibile anche nelle nuove iterazioni dell'Unreal Engine), che già in passato ha mostrato di poter realizzare dei piccoli miracoli.

Nel caso fosse confermato, la tecnologia di compressione messa a disposizione agli sviluppatori dalla multinazionale giapponese si dimostrerebbe ancora una volta davvero performante e in grado davvero di fare la differenza quando si parla di dimensioni dell'installazione.

Proprio l'alpha di Call of Duty: Vanguard ha recentemente ricevuto un trailer dedicato, che ha confermato come Activision non voglia mostrarsi nei trailer del gioco, probabilmente per non comprometterne l'immagine, visti i recenti fatti.