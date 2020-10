Pedofilia: il compositore di Jet Set Radio sta pubblicando dei commenti controversi su Twitter

Hideki Naganuma, compositore tra le altre della colonna sonora di Jet Set Radio, sta pubblicando su Twitter dei messaggi che richiamano nemmeno troppo velatamente alla pedofilia , quindi decisamente controversi. In realtà non si capisce se faccia sul serio o se stia provocando, ma rimane il fatto che certe uscite non sono molto ortodosse, per così dire.

Naganuma è un compositore molto prolifico e ben noto agli appassionati di cose nipponiche. In rete era già emerso il suo amore per le ragazze molto giovani. Diciamo per le ragazzine. Molti speravano che scherzasse, invece oggi sono arrivati altri due messaggi a tema che hanno scatenato gli animi di chi è sensibile all'argomento.

Nel primo Naganuma dice: "Finalmente ho trovato la mia fidanzata su Twitter. Ma è un'adolescente e io sono uno zietto di 48 anni. Che fare?"

Il testo del secondo è più sibillino: "Ieri ho visto un vecchio film di Charlie Chaplin." Cosa c'è di strano nel parlare di un grande maestro del cinema mondiale? Facile: Chaplin è noto per aver sposato due minorenni.