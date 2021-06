PES 2021: Juventus e Roma proveranno a vincere il torneo eFootball.Pro IQONIQ

A partire dalle 13 di sabato 5 giugno 2021 Juventus e Roma scenderanno in campo con un unico obiettivo: vincere il torneo eFootball.Pro IQONIQ di PES 2021 nel matchday finale, oltre che mettere le mani su qualcuno dei succosi premi in denaro individuali messi a disposizione dall'organizzazione.

Oltre al montepremi per la squadra vincitrice, infatti, ci saranno premi individuali basati sulle prestazioni nel Knockout Stage. Konami assegnerà 50.000 € al capocannoniere e 30.000 € al miglior assist-man e al miglior difensore.

Konami organizzerà anche una campagna di pronostici per coinvolgere gli spettatori nella fase finale di questa competizione. Tra le 13:00 e le 18:00 del 5 giugno, gli spettatori che pronosticheranno correttamente il campione della stagione eFootball.Pro IQONIQ 2020/21 saranno premiati con 1.000 punti eFootball. Chi non indovinerà il pronostico guadagnerà comunque 100 punti eFootball per aver partecipato. Inoltre, tutti gli spettatori che si sintonizzeranno sul Knockout Stage il 5 giugno guadagneranno 100 monete myClub.

Calendario Knockout Stage:

Primo Quarto di Finale - CALCIO DI INIZIO 13:20 CET

Secondo Quarto di Finale - CALCIO DI INIZIO 14:20 CET

Prima Semifinale - CALCIO DI INIZIO 15:20 CET

Seconda Semifinale - CALCIO DI INIZIO 16:20 CET

Match per il Terzo Posto - CALCIO DI INIZIO 17:20 CET

Finale - CALCIO DI INIZIO 17:50 CET

L'intero matchday sarà trasmesso in stream sui canali YouTube Facebook di PES 2021.

L'AS Monaco ha concluso la sua giornata di campionato con zero punti in classifica a seguito di un'incredibile prestazione dell'FC Bayern München, anche se il club monegasco rimane qualificato per l'avanzamento. In un complesso pareggio a 26 punti tra Arsenal FC, FC Schalke 04 e FC Bayern München, si è verificata una situazione inaspettata: la vittoria del Celtic FC ha finito per determinare il destino delle squadre tedesche, mandando l'FC Schalke 04 alla fase a eliminazione diretta e mettendo fine alla corsa dell'FC Bayern München in questa stagione.