PewDiePie considera ipocrita il discorso di Ricky Gervais ai Golden Globe

Felix 'PewDiePie' Kjellberg ha voluto commentare l'ormai famosissimo discorso dell'attore comico Ricky Gervais fatto in apertura della 77° edizione dei Golden Globe Awards, definendolo in parte ipocrita.









In realtà il buon PewDiePie ha gradito l'intervento di Gervais, ma lo ha criticato per aver presentato i Golden Globe per la quinta volta, nonostante già in passato avesse detto che sarebbe stato cacciato per i suoi interventi al vetriolo, e non ha gradito quando ha parlato degli sweatshop cinesi.



PewDiePie: "Seriamente, mi state dicendo che non avete mai comprato prodotti realizzati in Cina?" Quindi ha fatto riferimento a Tsuki, la linea di abbigliamento che ha realizzato insieme alla moglie Marzia Bisognin, presentandola come un modello di etica: "Io e Marzia abbiamo il nostro brand Tsuki, prodotto eticamente in Canada, proprio perché vogliamo evitare gli sweatshop."



Secondo PewDiePie, che ancora non si è preso l'annunciata pausa da YouTube, ai consumatori non importa da dove vengono i prodotti che utilizzano e l'argomento è nullo per moltissimi acquirenti. Insomma, secondo lui una personalità di Hollywood che fa la morale non regge e tutti quelli che hanno ritenuto l'intervento di Gervais epico dovrebbero farsi un esame di coscienza quando usano un iPhone (o un qualsiasi altro telefono).