Fortnite: la Regina dei Ghiacci nel negozio del 12 gennaio 2020

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite, e oggi domenica 12 gennaio 2020 ci sono davvero tanti contenuti interessanti da tenere d'occhio, uno dei quali torna nello shop di Epic Games a distanza di un anno dal suo debutto: la Regina dei Ghiacci. Vediamo tutti i dettagli del caso.

La Regina dei Ghiacci è di nuovo nel negozio di Fortnite Capitolo 2, Skin Leggendaria proposta al prezzo di 2000 V-buck, circa 20 euro al cambio; per completare il set avrete anche bisogno del suo strumento raccolta a tema (e la Skin possiede anche stili selezionabili). Tornano nel negozio, comunque, anche le skin epiche Agente del Caos e Pigiama Patty, entrambe al prezzo di 1500 V-buck cadauna. I balletti in evidenza di oggi, infine, sono Electro Swing, Dab Profondo e Piè veloce.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti di Fortnite Capitolo 2 del 12 gennaio 2020, con rispettivi prezzi; le sfide Rimedio VS Tossina, lo ricordiamo, sono già disponibili per il completamento.

La Regina dei Ghiacci (Costume) - 2000 V-buck

Agente del Caos (Costume) - 1500 V-buck

Pigiama Patty (Costume) - 1500 V-buck

Mezmer (Costume) - 1200 V-buck

Semprecentro (Costume) - 800 V-buck

Electro Swing (Emote) - 500 V-buck

Electrizzante! (Musica) - 200 V-buck

Piè Veloce (Emote) - 500 V-buck

Dab Profondo (Emote) - 200 V-buck