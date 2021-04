PewDiePie è il primo youtuber ad aver superato i 110 milioni di iscritti

Felix 'PewDiePie' Kjellberg è ufficialmente il primo youtuber ad aver superato quota 110 milioni di iscritti al suo canale. Si tratta di un record in termini numerici, che lo conferma come il singolo creatore di contenuti più in vista della piattaforma, nonché per alcuni simbolo vero e proprio della stessa.

La pietra miliare è stata raggiunta il 29 aprile 2021. Certo, non ha lo stesso valore simbolico di 100 milioni di iscritti, ma si tratta comunque di un conseguimento importante, che fa capire l'interesse dei più giovani verso certi fenomeni nati e cresciuti sul web negli ultimi anni.

A questo punto viene da chiedersi quando riuscirà a raggiungere i 120 milioni di iscritti o quando il suo canale registrerà un rallentamento nell'interesse dei nuovi utenti di YouTube. Comunque sia, PewDiePie si conferma il re della piattaforma, quantomeno in termini di numero di iscritti.

Il primo account YouTube di PewDiePie risale al 2006, mentre il suo canale è stato lanciato nel 2010. Negli anni non sono mancante controversie intorno alla sua figura, con accuse di razzismo e di simpatia per i movimenti di estrema destra che gli sono piovute addosso in diverse occasioni. Nonostante ciò PewDiePie è sopravvissuto ed è continuato a crescere... e a crescere.