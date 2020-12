PlayStation Now, dicembre 2020: ecco i nuovi giochi PS4 aggiunti al catalogo

PlayStation Now vedrà a dicembre 2020 l'arrivo di nuovi giochi PS4 nel catalogo della piattaforma, da utilizzare in streaming oppure da scaricare e installare sulla console Sony.

Edizione completa dell'action RPG sviluppato da Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn Complete Edition include non solo il gioco base ma anche la ricca espansione The Frozen Wilds, che aggiunge ulteriore sostanza a un'esperienza già di per sé solida e convincente.

Darksiders 3 è invece l'ultimo capitolo della serie creata originariamente da Vigil Games, che ci mette stavolta al comando della potentissima Furia, uno dei quattro Cavalieri dell'Apocalisse impegnata per riportare l'equilibrio in un mondo devastato da un complotto divino.

Wreckfest è il coinvolgente gioco di guida firmato Bugbear Entertainment, in cui potremo scegliere fra varie vetture e cimentarci con gare normali e spettacolari demolition derby in cui vince il veicolo che ancora riesce a muoversi.

The Surge 2 ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del secondo episodio del soulslike sviluppato da Deck13, ambientato in un futuro in cui gli impianti cibernetici e gli esoscheletri sono una realtà, specie fra le forze armate: dovremo sfruttare questi impianti per risolvere il mistero di una ragazzina scomparsa nel nulla.