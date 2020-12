PlayStation Store: gli sconti sui giochi PS4 a meno di 3 euro

Il Black Friday e il Cyber Monday sono passati ma questo non significa che le offerte e gli sconti siano terminati completamente. Sony ha infatti dato il via alle Offerte di Fine anno per PS5 e PS4, come vi abbiamo segnalato nella nostra notizia dedicata. Ora, però, vi diamo qualche consiglio per dei giochi a meno di 3 euro!

Proprio così, all'interno di queste offerte è possibile trovare anche dei giochi PS4 a un prezzo veramente stracciato. Purtroppo non sono moltissimi ma, per tutti coloro che cercano varie ore di divertimento senza dover spendere cifre proibitive, si tratta di un'occasione da sfruttare. Precisamente, potete trovare giochi come Destroy All Humans! 2 (2.99 euro), WRC 6 (2.99 euro) e Thief (1.99 euro).

Se apprezzate anche gli indie, potete sfruttare gli sconti PS Store sui giochi PS4 per accaparrarvi Jotun (2.99 euro), How to Survive 2 (2.99 euro) e Armikrog (1.99 euro).

Come non citare poi DOOM 64 (1.49 euro) e alcuni DLC: potete trovare a un ottimo prezzo quelli di The Surge 2 e "From the Ashes" di Kingdom Come Deliverance. Tutte queste piccole (ma grandi) offerte vi erano sfuggite? Oppure nella vostra ricerca avevate già individuato tutto quello che faceva per voi?

Se siete in cerca di sconti interessanti per PS4 e PS5 e siete disposti a spendere qualche euro in più, potete trovare la nostra selezione di migliori offerte di Fine anno del PS Store qui.