PlayStation Now: utenti raddoppiati dopo il rilancio, ma l'Xbox Game Pass è lontano

Nel suo recente resoconto finanziario, Sony ha svelato anche i numeri del servizio in abbonamento PlayStation Now, che ha raggiunto 3,2 milioni di utenti. Si tratta di una cifra interessante, ma ben lontana dai più di venti milioni di utenti dell'Xbox Game Pass, tanto per fare un confronto con un servizio concorrente molto noto, che ci aiuta a stabilire meglio le dimensioni di questa fetta di mercato.

Andamento PlayStation Now

Nel grafico pubblicato da Sony, possiamo vedere che dal mese in cui il servizio è stato rilanciato, ossia ottobre 2019, gli abbonati a PS Now sono raddoppiati (erano 1,8 milioni). Se ricordate, quel mese fu annunciato un nuovo prezzo per l'abbonamento e furono aggiunti dei titoli importanti dal catalogo di PS4.

Per il futuro Sony prevede di migliorare ancora il suo servizio, in modo da attirare sempre più videogiocatori. Ad esempio vuole rifinire la strategia di acquisizione degli utenti, lavorando sulle offerte e vuole continuare ad aggiungere titoli legati alle sue proprietà intellettuali più importanti (nella slide si vedono i loghi di Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man: Miles Morales). Da notare infine che, stando al grafico visibile nella colonna di destra, gli abbonati preferiscono scaricare i giochi, invece di usare il cloud, almeno dov'è possibile farlo (quindi su PS4 e PS5).