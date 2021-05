Epic Games Store: ancora un gioco misterioso gratis la prossima settimana

Per la terza settimana di fila Epic Games Store regalerà un gioco misterioso ai suoi utenti, ossia non ha svelato quale sarà il prossimo gioco gratis.

Come detto già la settimana scorsa, se vogliamo si tratta di un'ottima notizia, visto che di solito dietro ai giochi misteriosi si nascondono dei tripla A o dei titoli molto famosi come Among Us. Bisogna solo riuscire ad attendere sette giorni senza farsi prendere dall'ansia. Anche in questo caso, al posto della copertina c'è un'immagine segnaposto, che nulla lascia trapelare su cosa ci aspetti allo scadere del timer.

L'immagine segnaposto del gioco misterioso

Ribadiamo anche i motivi per cui crediamo che dietro ai giochi misteriosi dell'Epic Games Store ci siano (quasi) sempre dei giochi importanti: il primo è che in passato è sempre stato così e la regola è stata ribadita dalle ultime due settimane; il secondo è che così facendo può attirare più persone sui suoi Mega Saldi, che comprendono sconti e un coupon di 10€ da spendere su giochi che costano 14,99€ o più.

Difficile fare previsioni su quale potrebbe essere il nuovo gioco, visto che non ci sono voci in circolazione e che gli indizi scarseggiano. Diciamo che ogni ipotesi è valida, quindi non vale la pena di fare ipotesi.

Per sapere quale sarà il gioco misterioso della prossima settimana, non ci resta che aspettare il 3 giugno 2021 alle ore 17:00, quando sarà finalmente svelato. Intanto potete dedicarvi al gioco gratis di questa settimana.