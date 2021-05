Epic Games Store: Among Us è il gioco gratis PC del 27 maggio, link download

Anche questa settimana l'Epic Games Store regala un nuovo gioco ai suoi utenti. Dopo averci stupiti con NBA 2K21, è la volta di un altro gioco famosissimo: Among Us. Immaginiamo che molti di voi non vedano l'ora di poterci giocare.

Normalmente i giochi gratis dati dal negozio di Sweeney e soci non sono così recenti o famosi, ma in questi giorni sono attivi i Mega Saldi, con tanto di coupon da 10€ da usare per avere uno sconto ulteriore, quindi immaginiamo che l'obiettivo sia quello di attirare più nuovi potenziali clienti possibili.

Ma ora bando alle ciance e vediamo tutti i dettagli su Among Us, con link per il download e una descrizione generale presa dall'Epic Games Store stesso.

Per poter riscattare Among Us, potete accedere al negozio dal launcher di Epic Games oppure seguire questo link per raggiungere l'Epic Games Store. Vi ricordiamo che avete tempo una settimana di tempo per ottenere il gioco, prima che l'offerta cambi.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Among Us:

La vita di un astronauta: completa tutti gli incarichi per vincere, ma fai attenzione agli impostori! Segnala i cadaveri e convoca riunioni d'emergenza per espellere gli impostori. Scegli con attenzione!

Gioca nei panni di un impostore: semina il caos, muoviti furtivamente e incastra astronauti innocenti! Per vincere, dovrai uccidere tutti gli astronauti... Dimostrerai di essere un maestro del sabotaggio?

Personalizzazione: scegli come giocare! Aggiungi più impostori o incarichi, riduci la visibilità e tanto altro. In più, gioca con stile scegliendo il colore, la skin e il cappello che preferisci.

Cross-platform: gioca insieme ai tuoi amici su PC, Android e iOS!

Infine, dato che parliamo di Epic Games, vi invitiamo a leggere il nostro speciale: Epic Games vs Apple: la causa giudiziaria spiegata bene