PlayStation: la sua arma segreta è una fabbrica automatizzata che produce una PS4 ogni 30 secondi

Sony possiede una fabbrica completamente automatizzata che produce una PS4 ogni 30 secondi. Questa sarebbe una delle armi segrete di PlayStation. La fabbrica si trova fuori Kisarazu, vicino a Tokyo, e sarebbe composta essenzialmente di robot che assemblano console a ritmi vertiginosi, sotto la supervisione di pochi esseri umani.

In realtà pare che gli impiegati della fabbrica siano appena quattro: due che si occupano di posizionare le motherboard e due che impacchettano le console. Al resto pensano i robot forniti da Mitsubishi Electric, che occupano la maggior parte della catena di montaggio, lunga 31,4 metri.

La fabbrica di Kisarazu è gestita da SGMO (Sony Global Manufacturing & Operations), l'ala di Sony che si occupa della produzione. La maggior parte dei robot, ventisei su trentadue, si occupano di svolgere lavori delicatissimi, come attaccare i cavi e altre parti sensibili della console. Molti non ritenevano possibile che delle macchine sarebbe arrivate a questo livello di precisione. Ad esempio i cavi devono essere attaccati seguendo una direzione specifica e con una certa pressione, compito non certo immediato per un robot.

Secondo alcuni la fabbrica di Sony è una delle più avanzate al mondo, se non proprio la più avanzata. Chissà se sarà impiegata anche per produrre PS5 quando sarà a metà ciclo. Catene di montaggio simili riducono infatti i costi di produzione e aumentano i profitti, in particolare quando un prodotto è verso la fine del suo ciclo di vita.

Foto di Kento Awashima